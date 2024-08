Les inondations, causées par des pluies torrentielles, ont emporté des milliers de boutiques et de véhicules depuis vendredi dans l’extrême nord, désertique, du Tchad. Une réponse rapide et coordonnée est nécessaire de toute urgence dans la ville de Koukou, province de Sila, dans l'est du Tchad. Des milliers de personnes ont fui la montée des eaux, cherchant refuge sur une colline, indiquait vendredi Médecins sans frontières dans un communiqué.