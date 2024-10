Israël ripostera à l'attaque de missiles iraniens contre le pays mardi, déclare le porte-parole de l'armée, précisant qu'il répondrait au moment et à l'endroit de son choix. "Cette attaque aura des conséquences. Nous avons des plans et nous agirons à l'endroit et au moment que nous aurons décidés", dit le contre-amiral Daniel Hagari.