Les chants de "jasso, joyasa" ne résonneront plus dans cette forêt de cèdres de la région d'Iwate, dans l'est du Japon. Le temple de Kokuseki a accueilli pour la dernière fois ce rite vieux de plus de 1.000 ans selon la légende. L'organisation de l'événement était devenue trop lourde pour les moines