Deux otages américaines, Judith Tai Raanan et sa fille Natalie Shoshana Raanan, ont été libérées et sont arrivées en Israël. Ce vendredi, Uri Raanan, père et ex-mari des otages a exprimé sa joie suite à cette libération. "Je n'ai pas dormi pendant 2 semaines" à cause du stress, a-t-il notament déclaré.