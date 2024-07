S'adressant aux médias devant Downing Street, le Premier ministre britannique sortant et chef des conservateurs, Rishi Sunak, annonce sa démission officielle et présente ses excuses après la défaite de son parti face aux travaillistes lors des élections législatives britanniques. "Je suis désolé", déclare-t-il avant de partir présenter sa démission au roi Charles III. "J'ai entendu votre colère, votre déception, et j'en prends la responsabilité.