La vice-présidente des Etats-Unis et candidate démocrate Kamala Harris déclare que "les enjeux de 2024 sont encore plus importants" et appelle tous les électeurs de Géorgie à "tenir leurs promesses" et à voter pour elle en novembre, lors d'un meeting de campagne à Savannah, en Géorgie, au cours d'une tournée en bus de deux jours.