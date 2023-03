Karel Sabbe a terminé la 36e édition des "Barkley Marathons" jeudi dans le Tennessee, l'ultra-trail reconnu comme le plus difficile au monde. Il est le premier Belge à réussir cet exploit. La "Barkley" est une course organisée chaque année au cours de laquelle les participants doivent parcourir 160 kilomètres (cinq boucles de 32 kilomètres chacune), avec 18.000 mètres de dénivélé en 60 heures. Pour ce faire, ils ne disposent que d'une carte et d'une boussole.