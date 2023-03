Un alligator volé dans un zoo de New Braunfels, au Texas, a été rendu à l’établissement. La femelle n’était qu’un œuf lorsqu’elle a été subtilisée il y a 20 ans. Les responsables des parcs et de la faune du Texas ont partagé l’histoire sur Instagram le 3 mars. La femme qui a enlevé “Tewa” était bénévole lorsqu’elle a pris l’œuf de l’alligator et l’a gardé comme animal de compagnie.