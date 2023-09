La Libye frappée par la tempête Daniel: au moins 150 morts dans des inondations après des pluies torrentielles

Le pays a été frappé à son tour par la tempête Daniel après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Plusieurs bilans sont évoqués. Daniel a soufflé sur l'est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar (nord-est) mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. Des images tournées par les habitants des villes de Derna, al-Bayda et de petites localités, montrent d'impressionnantes coulées de boue et des quartiers entiers sous l'eau, ainsi que des routes et bâtiments effondrés.