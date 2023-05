La Patagonie sous-marine, l'autre poumon vert de la planète à protéger

La Patagonie chilienne cache le long de ses côtes la plus vaste forêt sous-marine de laminaires de la planète, un riche écosystème capable de capturer et stocker de grandes quantités de carbone qu'il est urgent de protéger. "La Patagonie possède les forêts de laminaires continues les plus vastes et les mieux conservées au monde", note Maximiliano Bello, de l'ONG américaine Mission Blue. Elles "pourraient avoir un pouvoir de séquestration du carbone encore plus important que l'Amazonie", souligne le scientifique de retour d'une expédition dans la zone en avril. Les algues, comme toutes les plantes, absorbent lors de la photosynthèse du dioxyde de carbone (CO2) et rejettent de l'oxygène. Quasiment inexplorée, la zone côtière abritant ces forêts d'algues brunes géantes macrocystis pyrifera, à la lame ondulée pouvant mesurer jusqu'à 20 mètres de hauteur, se situe dans le sud du Chili, à quelque 1.400 km de la capitale Santiago. "Ces écosystèmes sont largement reconnus comme essentiels pour lutter contre le c