Depuis lundi soir, la police est à la recherche du petit Arian, un petit garçon de six ans à Elm dans le nord de la Basse-Saxe. Les recherches ont ciblé dans un premier temps le quartier où il vit avec sa famille ont été étendues aux champs, prairies, forêts et étangs situés à proximité. Des centaines de policiers, de pompiers, de militaires et des plongeurs sont déployés pour tenter de localiser l'enfant.