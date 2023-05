La reine Mathilde débute une mission Unicef de trois jours au Vietnam

La vidéo montre la reine Mathilde de Belgique lors d'une réunion avec le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, au cours d'une mission royale au Vietnam, à Hanoi. La mission est organisée par UNICEF Belgique en collaboration avec les employés locaux d'UNICEF Vietnam. La visite de la Reine au Vietnam se concentre sur le travail de l'UNICEF pour combler les lacunes éducatives et augmenter les opportunités pour les enfants et les adolescents les plus vulnérables dans les zones rurales les plus difficiles à atteindre.