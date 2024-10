L'ex-PDG de la marque de prêt à porter américaine Abercrombie & Fitch Mike Jeffries, son compagnon et un autre suspect ont été arrêtés et inculpés pour trafic aux fins d'exploitation sexuelle et proxénétisme, a annoncé le procureur fédéral Breon Peace mardi lors d'une conférence de presse à New York.