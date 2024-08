L'attaque par des colons juifs d'un village de Cisjordanie occupée fait un mort, un blessé grave et de lourds dégâts matériels

Le président israélien Isaac Herzog a "condamné fermement" jeudi soir une attaque de colons juifs contre une localité palestinienne de Cisjordanie occupée ayant fait un mort et un blessé grave selon l'Autorité palestinienne, et qualifié ces violences de "pogrom". "Je condamne fermement le pogrom de ce soir en Samarie", écrit M. Herzog dans un message sur X en utilisant le nom de la province biblique correspondant au nord de la Cisjordanie. Selon le ministère de la Santé palestinien, l'attaque, ayant visé la localité de Jit, entre les villes de Naplouse et Qalqilya, a fait un mort, Mahmoud Abdel Qader Sadda, âgé de 23 ans, tombé "sous les balles de colons". Un autre Palestinien a été blessé grièvement par un tir à la poitrine, ajoute le ministère