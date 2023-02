En allant s’installer pour assister au discours de Joe Biden sur l’état de l’Union, l’épouse du président américain a croisé Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris ... et leur baiser (presque?) sur la bouche n’est pas passé inaperçu. Au ralenti, on voit que Jill Biden tourne la tête vers la droite et qu’ils s’embrassent certes au coin de la bouche, mais bien sur la joue. Une maladresse qui fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux ce mercredi.