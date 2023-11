Plusieurs milliers de personnes ont fêté hier soir peu après minuit l'arrivée du Beaujolais nouveau à Beaujeu (Rhône), capitale historique du vignoble, et partout ailleurs dans l'Hexagone. Un tonneau du célèbre vin primeur a été percé à l'issue d'un décompte fait au micro lors de la traditionnelle fête des Sarmentelles, dont c'était la 35e édition. Le Beaujolais est très fruité cette année, conséquence d'un printemps doux et d'un été très sec et ensoleillé.