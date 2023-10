Le bombardement de Gaza se poursuit au 7e jour alors qu'une offensive terrestre israélienne se profile

Des explosions ont retenti autour de Gaza aux premières heures, alors que les frappes aériennes israéliennes se poursuivent pour la septième fois Selon les autorités sanitaires locales, ces frappes tuent plus de 1 500 personnes, dont des centaines d'enfants Israël bombarde la bande de Gaza en représailles aux attaques du Hamas dans les villes du sud d'Israël, qui ont fait au moins 1 300 morts cette semaine. Ce bombardement est le plus intense qu'Israël n'ait jamais dirigé contre Gaza, qui ne fait que 40 km de long et abrite 2,3 millions de personnes vivant dans des villes et des camps de réfugiés exigus, avec peu d'abris désignés et aucun endroit où s'enfuir. Les Nations unies ont déclaré que l'armée israélienne les avait informées jeudi en fin de journée que 1,1 million de Palestiniens de Gaza devaient se déplacer vers le sud de l'enclave dans les prochaines 24 heures, dans ce que les Palestiniens craignent être un signe précurseur d'une offensive terrestre israélienne planifiée.