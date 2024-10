Dans le quatrième épisode de "Made in USA", Christophe Deborsu fait découvrir le milieu carcéral des États-Unis, notamment en Oklahoma, l'État le plus radical d'Amérique en la matière. C'est là que l'on condamne le plus de détenus à mort, que l'on compte le plus grand nombre de femmes en prison, que les lois sur l'avortement sont les plus restrictives.