Le patron de Wagner en remet une couche et accuse deux responsables russes

L'état-major russe est responsable de "dizaines de milliers de tués et blessés" russes en Ukraine, a accusé vendredi le chef du groupe paramilitaire Wagner, dans un message visant directement le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major général russe Valeri Guerassimov. "Ils porteront la responsabilité de dizaines de milliers de tués et de blessés devant leurs mères et leurs enfants", a cinglé Evguéni Prigojine dans une nouvelle vidéo, quelques heures après avoir menacé de retirer ses hommes le 10 mai de Bakhmout, où ils sont en première ligne, faute de munitions fournies par l'armée.