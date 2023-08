Le "pénis de Titan" empeste un jardin californien: "Ça sent la chair en décomposition"

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne sent pas la rose: l'éclosion nauséabonde d'une fleur cadavre attiraient lundi les visiteurs dans un jardin botanique près de Los Angeles, curieux d'assister à ce phénomène aussi éphémère que pestilentiel. Voir un "Amorphophallus Titanium", l'une des plus grandes espèces de fleur de la planète, dévoiler ses pétales est un événement rare. Plus communément appelée "pénis de Titan", cette plante menacée d'extinction et originaire d'Indonésie met de longues années à éclore. Et lorsqu'elle arrive à maturité, elle dégage de puissants effluves de nourriture périmée. "Elle sent la chair en décomposition", explique le conservateur de la bibliothèque Huntington, Bryce Dunn.