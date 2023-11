Le père du footballeur de Liverpool Luis Diaz libéré

Le père du footballeur de Liverpool Luis Diaz, enlevé le 28 octobre en Colombie par la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN), a été libéré jeudi matin et a pu rentrer chez lui. Accompagné d'une mission humanitaire, Luis Manuel Diaz a atterri en hélicoptère en fin de matinée à l'aéroport de Valledupar, dans le nord du pays, près du massif montagneux de Serrania del Perija où il a été libéré plus tôt par les rebelles. Il a ensuite été escorté par la police à 90 km de là, dans sa ville de Barrancas, près de la frontière avec le Venezuela, où il avait été enlevé avec son épouse libérée quelques heures plus tard. Des voisins l'attendaient au son de tambours et trompettes devant sa maison.