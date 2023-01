L'Egypte a dévoilé jeudi quatre tombes de dignitaires pharaoniques et une momie de plus de 4.000 ans à Saqqara près du Caire, la dernière des découvertes annoncées en grande pompe par un pays soucieux de faire revenir les touristes. C'est dans la nécropole de Saqqara, connue pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser, que les archéologues ont mis au jour ces tombeaux scellés sous les 5e et 6e dynasties, entre 2.500 et 2.100 ans avant Jésus-Christ.