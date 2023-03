Les Finlandais dominent toujours le classement des nations les plus heureuses. La Finlande a été nommée la nation dont la population est la plus heureuse pour la sixième année consécutive, selon le Rapport mondial sur le bonheur, publié lundi. Ce rapport, qui a évalué les effets de la crise du coronavirus sur le bien-être de la population, est rédigé chaque année par des scientifiques américains sur la base d'enquêtes menées par l'Institut Gallup. Selon la dernière édition, les individus les plus heureux après les Finlandais sont à trouver au Danemark, en Islande, en Israël, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Suisse, au Luxembourg et en Nouvelle-Zélande. L'Autriche et l'Australie suivent en 11e et 12e positions, tandis que la Belgique occupe la 17e place. L'Afghanistan et le Liban referment tristement ce classement avec les populations les plus malheureuses, selon les sondages. Les chercheurs affirment que l'évaluation du bonheur est restée "remarquablement résiliente" en dépit de la pandémie