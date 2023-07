Une nouvelle hausse du mercure menace la Grèce, il fait 45 degrés, 47 degrés en Algérie, 35 en Sicile. Les feux sont toujours actifs dans toutes ces régions, sur les îles de Rhodes, de Corfou et d'Eubée. Et dorénavant, ça brûle également en Corse et au Portugal.