Le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde ont entamé lundi une visite d'Etat de trois jours en France, qui vise à "approfondir leur relation bilatérale", notamment en matière de défense et d'économie. Ils ont démarré cette visite par une cérémonie d'accueil à l'Arc de Triomphe à Paris en présence du président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Le couple royal, arrivé par train de Bruxelles, et le couple présidentiel ont d'abord échangé quelques mots.