Des centaine de scénaristes de télévision et de cinéma américains en grève défilent devant les studios Netlifx après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération. "Les studios ont décidé de ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire payer les scénaristes moins de semaines pour plus de travail, faire travailler moins de scénaristes", explique Matthew Murray, scénariste pour la télévision.