L'OMS presse Israël de faire marche arrière: "Beaucoup d'enfants vont mourir"

Les autorités palestiniennes ont informé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qu'il était "impossible" d'évacuer les patients vulnérables des hôpitaux du nord de Gaza, comme l'exige l'armée israélienne, a indiqué l'agence onusienne vendredi. "Avec les frappes aériennes (israéliennes, ndlr) en cours, les civils n'ont plus aucun endroit sûr où aller. Le ministère palestinien de la Santé a informé l'OMS qu'il est impossible d'évacuer les patients vulnérables des hôpitaux du nord de Gaza", a expliqué Tarik Jasarevic, un porte-parole de l'OMS lors d'un point de presse de l'ONU. Ces patients sont aussi bien des personnes grièvement blessées que des adultes, enfants et nouveau-nés qui dépendent des soins intensifs. Israël a ordonné vendredi l'évacuation de "tous les civils" de la ville de Gaza dans les 24 heures "pour leur propre sécurité et protection". L'Etat israélien continue de pilonner l'enclave palestinienne au septième jour de sa guerre contre le Hamas, déclenchée après une attaque sans précédent du