Malgré les manœuvres diplomatiques pour éviter l'escalade militaire, les tirs continuent au Proche-Orient

Les manoeuvres diplomatiques s'intensifient lundi pour tenter d'éviter une escalade militaire au Proche-Orient entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, à l'heure où de nombreux pays appellent leurs ressortissants à quitter le Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays était prêt à faire face "à l'Iran et ses sbires sur tous les fronts". "Quiconque tue nos citoyens ou nuit à notre pays (...) paiera un prix très élevé", a-t-il averti dimanche soir.