Malnutrition et blessures: une mère de famille influenceuse arrêtée pour maltraitance sur ses enfants

Une youtubeuse américaine mettant en scène sa vie de famille nombreuse et ses pratiques éducatives strictes sur les réseaux sociaux, était toujours en détention samedi après avoir été arrêtée plus tôt pour maltraitances aggravées présumées sur ses enfants, selon les autorités locales. Ruby Franke et sa partenaire de travail Jodi Hildebrandt ont été arrêtées mercredi à Ivins, dans le sud de l'Etat de l'Utah après qu'un enfant chétif et affamé a été recueilli par le voisinage, a annoncé la police locale.