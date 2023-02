Miracle en Turquie: 90 heures après le séisme, un bébé de 10 mois et sa mère sauvés des décombres

Les sauveteurs ont extrait vendredi un bébé de 10 mois et sa mère des ruines d'un bâtiment effondré après les séismes de lundi dans le sud-est de la Turquie. Les deux victimes sont restées 90 heures sous les décombres, dans le district de Samandag (province de Hatay). Les sauveteurs ont également sauvé à Hatay un homme resté prisonnier des ruines pendant 101 heures, selon CNN Türk. A Diyarbakir, c'est une femme et son fils, coincés sous les ruines d'un bâtiment de 10 étages, qui ont pu être sauvés. Le bilan des séismes de lundi en Turquie et en Syrie s'établit à plus de 21.000 morts déjà.