Miracle en Turquie: une femme et un enfant sortis vivants après 150 heures sous les décombres

Une femme et un enfant ont été sortis vivants des décombres dimanche, six jours après le séisme en Turquie, par une équipe de Salvadoriens à Sehit Aileleri (sud), a annoncé le président salvadorien Nayib Bukele. "L'équipe de secouristes salvadoriens, avec le soutien de secouristes turcs, viennent de réussir le sauvetage de deux survivants, une femme et un enfant, après plus de 150 heures passées sous les décombres", a écrit le président Bukele sur Twitter. Il s'agit de Melih Efe Ozcan, un enfant d'environ 5 ans, et Deniz Dal, une femme d'environ 30 ans, qui ont été hospitalisés, a-t-il ajouté.