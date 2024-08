atrice Laffont, animateur star des années 70, 80 et 90 avec "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard" et "Pyramide", est mort mercredi à l'âge de 84 ans, a annoncé son ancien employeur, France Télévisions. Selon la radio France Bleu, qui avait annoncé sa mort en premier, l'animateur a succombé à un accident cardiaque dans sa maison d'Oppède, dans le Luberon, deux semaines avant de fêter ses 85 ans le 21 août.