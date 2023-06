Mort du jeune Nahel, 17 ans, en France: de nouveaux heurts éclatent dans plusieurs villes avant une marche blanche ce jeudi

Les autorités espèrent contenir l'embrasement des quartiers populaires grâce aux développements de l'enquête et à une marche blanche jeudi à Nanterre après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier en raison d'un refus d'obtempérer. Ce drame est à la source de deux nuits de violences urbaines allant crescendo en banlieue parisienne et ailleurs en France. Quelques heures après la mort mardi matin du jeune homme, à la suite d'un contrôle routier dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine, des tensions et incidents ont éclaté. Les heurts ont été plus importants encore dans la nuit de mercredi à jeudi en Île de France et dans des villes de province.