Mort du jeune Nahel: Marseille saccagée et incendiée par les émeutiers

Des manifestants ont tiré des feux d'artifice dans la ville de Marseille, dans le sud de la France, dans la nuit de vendredi à samedi (30 juin), alors que des protestations ont éclaté dans tout le pays à la suite de la mort d'un adolescent abattu par un policier lors d'un contrôle routier. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent également les manifestants en train de mettre le feu à une benne à ordures. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a appelé le gouvernement à envoyer immédiatement des troupes supplémentaires dans la ville pour rétablir le contrôle, qualifiant ces scènes d'"inacceptables" dans un tweet vendredi en fin de journée. Des troubles ont éclaté dans tout le pays après que Nahel M., un jeune homme de 17 ans d'origine algérienne et marocaine, a été abattu mardi (27 juin) à Paris. Sa mort, filmée en vidéo, a ravivé les plaintes de longue date des communautés urbaines pauvres et racialement mixtes concernant la violence policière et le racisme.