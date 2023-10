Naissance rare d'un bébé rhinocéros de Sumatra

Un rhinocéros de Sumatra met bas avec succès dans le sanctuaire de Way Kambas, sur l'île indonésienne de Sumatra. Cette naissance rare donne un coup de pouce aux efforts de conservation de cet animal gravement menacé d'extinction. Le Fonds mondial pour la nature estime qu'il reste moins de 80 rhinocéros de Sumatra dans le monde, principalement sur les îles indonésiennes de Sumatra et de Bornéo. Le petit est la troisième naissance de "Ratu", 23 ans, dans le sanctuaire, et le quatrième rhinocéros de Sumatra à naître à Way Kambas.