New York: la nouvelle statue de Rihanna chez Madame Tussauds dévoilée

Madame Tussauds New York a dévoilé une nouvelle statue de cire de Rihanna avant sa performance au Super Bowl dimanche 12 février. La figurine est vêtue de son look Met Ball 2018 et dispose de lumières LED. L'ensemble est complété par des ongles incrustés de diamants, de grandes bagues, des bracelets de cheville en diamant et ses tatouages. Les visiteurs retrouveront le portrait de Rihanna dans la salle Glow Gala de l'attraction. Plus tard cette année, une autre figure sera dévoilée à Madame Tussauds Orlando qui mettra en vedette la tenue de performance à la mi-temps de Rihanna du Super Bowl. Il a fallu environ 6 mois à une équipe d'artistes à Londres pour terminer la statue.