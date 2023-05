"Oh mon dieu, c'est juste devant": une tornade apparaît en quelques secondes SUR une voiture en Floride

Un témoin oculaire a filmé le moment où une puissante tornade a fait basculer une voiture dans les airs et projeté des débris sur une autoroute à Palm Beach, en Floride, samedi 29 avril après-midi. Les pompiers ont déclaré à la chaîne ABC WPBF que l'un des conducteurs a été légèrement blessé lorsque deux voitures se dirigeant vers le sud sur l'autoroute U.S. 1 se sont renversées à cause de la tempête. Selon un message publié sur Twitter par le National Weather Service (NWS) de Miami, il s'agissait d'une tornade de catégorie EF-2 qui a causé de nombreux dégâts aux arbres, aux maisons, aux bâtiments, aux poteaux électriques et aux voitures. Une tornade de ce type se caractérise par des rafales de vent comprises entre 177 et 220 km/h. La tornade fait partie d'une série de phénomènes météorologiques violents qui ont frappé la Floride au cours du week-end.