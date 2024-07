Cinq nouvelles informations judiciaires pour des faits dénoncés de viols et viols aggravés ont été ouvertes contre Patrick Poivre d'Arvor. Les journalistes Hélène Devynck et Stéphanie Khayat ainsi que Marie-Laure Eude-Delattre et Margot Cauquil-Gleize figurent parmi les plaignantes.