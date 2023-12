"Pagaille à Gare du Midi", nous alerte Fabien, via le bouton orange Alertez-nous. De nombreux voyageurs apprennent que leur train Eurostar, en direction de Londres, est annulé, à cause d'inondations sur les voies. "Tout le monde est dépité. On attend des infos qu'on ne nous donne pas", déplore Fabien.