Pédopornographie: prison avec sursis pour l'ex-star de la BBC Huw Edwards

Longtemps, il a été le journaliste le plus célèbre de la BBC : Huw Edwards a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour détention d'images pédopornographiques, conclusion d'une affaire embarrassante pour le groupe audiovisuel public. L'ex-présentateur de 63 ans, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, avait plaidé coupable en juillet, s'évitant ainsi un long procès médiatique. Il encourait 10 ans de prison, mais le juge de la Westminster Magistrates Court a suivi les réquisitions du parquet qui avait mis en avant ses problèmes psychologiques et les "remords sincères" exprimés. "Votre réputation est en lambeaux", a lancé au présentateur le juge Paul Goldspring en énonçant la peine.