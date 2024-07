"Personne n'est plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette élection", assure Joe Biden dans une interview très attendue sur la chaîne ABC. Le président américain Joe Biden a obstinément et parfois laborieusement défendu son acuité mentale et sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat, lors d'une des interviews les plus importantes de sa carrière politique, vendredi sur ABC.