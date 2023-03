Dans le sous-sol de l'université danoise d'Odense se trouve une mystérieuse "Collection de Cerveaux", quelque 9.479 spécimens conservés dans du formol. Le plus ancien date de 1945 et le plus récent de 1982. Ces cerveaux, prélevés lors d'autopsies de malades mentaux hospitalisés dans les instituts psychiatriques du pays scandinave, peuvent être utilisés pour la recherche.