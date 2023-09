Quand l'art rejoint la technologie: découvrez les oeuvres étonnantes de cette exposition à Rio

La première édition d'une exposition biennale à Rio de Janeiro présentant 70 œuvres interactives fusionnant art et technologie a débuté mercredi 20 septembre.



Baptisée Nova Bienal Rio, ou Nouvelle Biennale de Rio, elle contenait des œuvres telles qu'une machine qui façonne les relations sociales, des sources de lumière pour expliquer la physique quantique ou des robots dotés de tentacules qui réagissent aux mouvements humains.



Installée au Musée de Demain, la Nouvelle Biennale de Rio vise à engager le public avec des expériences uniques telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les travaux d'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les animations, les illustrations de jeux et les vidéos.



L'événement se déroulera jusqu'au 29 octobre et contient un programme célébrant la diversité et l'innovation de l'art et de la technologie.