Il y a un an, un homme avait perdu sa prothèse de jambe dans les profondeurs du lac Natoma, en Californie (Etats-Unis). Lors d’une sortie en kayak il y a un an, on voit Dave Fatta sortir de l’eau… sans sa prothèse. Elle a dû glisser, mais on ne sait pas trop comment. Elle a finalement été retrouvée la semaine dernière par un plongeur. "Je suis tombé dessus par hasard", a déclaré Matt Spruitenburg.