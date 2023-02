Séisme en Turquie: pleurs et applaudissements après le sauvetage d'une femme coincée sous les décombres depuis quatre jours

Une femme a été sauvée vendredi à Kirikhan (Turquie) par une équipe de secouristes allemands, après plus de 100 heures sous les décombres d'une habitation ravagée par le séisme qui a fait plus de 21.700 morts, selon une ONG. "L'équipe de secours a mis plus de 50 heures à se frayer un chemin à travers les décombres pour atteindre cette femme", a décrit sur Twitter l'ONG allemande I.S.A.R. Germany. La femme de 40 ans, prénommée Zeynep, a été "immédiatement" prise en charge par des médecins, son état est "stable", selon l'ONG. Sa soeur Zübeyde (38 ans) a fondu en larmes dans les bras d'un des secouristes. L'équipe allemande explique avoir réussi à approvisionner la victime en eau et en jus de fruits à l'aide d'un tuyau. Ils ont également maintenu le contact avec elle grâce à un petit puits. "Le sauvetage a été très compliqué car c'était très étroit", a précisé à l'AFP un porte-parole de l'ONG, Stefan Heine, décrivant "un travail au centimètre à l'aide de brise-roches". "La femme est restée très longt