Une tempête a tué neuf personnes sur la côte Est de l'Australie, ont annoncé mercredi les autorités, une région où plus de 80.000 foyers restent privés de courant. Les victimes décédées, dont une fillette âgée de neuf ans, se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria, touchées depuis lundi par des orages et des vents violents, provoquant chutes d'arbre et crues soudaines.