Ukraine : le football comme exutoire pour des soldats amputés

Dans un stade de Kiev, une dizaine d'invalides, civils et militaires, participent une ou deux fois par semaine à un entraînement de football. Plusieurs des soldats ont dû être amputés suite à une blessure sur le champ de bataille et tentent de se reconstruire grâce à la pratique du sport. "La perte d'une jambe n'a aucun effet sur ma psyché. Parce que personne ne m'a forcé, j'ai été volontaire dès les premiers jours. Je savais qu'il y avait un risque. C'est arrivé, alors pourquoi s'énerver ? Nous continuons à vivre et c'est tout", déclare Oleksandre Maltchevsky, un vétéran de 38 ans qui a été amputé juste en dessous du genou droit après une blessure lors d'une frappe d'obus près de Kharkiv (nord-est) en mai 2022.