Ukraine: une station de ski ouvre malgré la guerre

La station de ski ukrainienne de Bukovel, située dans les pinèdes des Carpates de l'extrême ouest du pays, est restée ouverte en dépit de la guerre. Epargnée par les bombardements, la station accueille à la fois des civils et des soldats à la recherche de répit ou d'un refuge, loin des sirènes d'alerte et de la peur des frappes russes. Natalia Havrylenko, directrice générale d'un hôtel de la station, explique qu'"à une époque où de nombreux hôtels ont dû être fermés, nous avons voulu être utiles à notre pays et à la société et avons donc décidé d'accueillir des réfugiés venant de zones de guerre". Son établissement a désormais pour projet de fournir aux soldats qui en ont besoin un "service médical".