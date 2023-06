Dory est tombée d’une falaise sur un sentier de randonnée côtier aux USA et a chuté de 100mètres sur des rochers dans l’Oregon. Il était impossible de venir la récupérer par la terre... Dory était coincée... Des gardes cotes lui sont alors venus en aide. Un des sauveteurs est descendu en rappel d’un hélicoptère, a plongé dans des eaux agitées, et a nagé pour atteindre l’animal échoué. Dory a ensuite été hélitreuillée et a pu retrouver son propriétaire saine et sauve.