"Un engouement des fans français tellement grand": une exposition immersive sur l'univers d'Harry Potter débarque à Paris

Une exposition immersive consacrée au sorcier le plus célèbre des 25 dernières années débarque à Paris ce vendredi et jusqu'au 1er octobre. A la porte de Versailles, les visiteurs s'enregistrent à l'aide d'un bracelet, sélectionnent leur maison (Gryffondor --celle d'Harry, Ron et Hermione, la préférée des fans--, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle), leur baguette magique, leur "Patronus" (leur animal protecteur) et deviennent des élèves de Poudlard, l'école des sorciers. La formule magique "Alohomora" ouvre la première des 25 salles de l'exposition (soit 4000 m2 de surface), qui emmènent le public des salles de classe à la maison du géant Hagrid en passant par le ministère de la Magie ou la minuscule chambre d'Harry sous l'escalier de son oncle et sa tante. A Paris, étape d'une tournée mondiale passée par les Etats-Unis et Vienne, "plus de 175.000 billets" étaient vendus à la veille de l'ouverture, dont "20.000 le premier jour de vente", souligne Tom Zeller, PDG d'Imagine Exhibitions, à l'origine de l'exp